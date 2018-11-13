Подсудимого за кражи уголовника отправили в СИЗО после того, как он едва не зарезал николаевца

В Николаеве суд 10 ноября арестовал рецидивиста, которые ножом нанес мужчине тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №2.

Преступление произошло в воскресенье, 5 ноября, примерно в 19:30.

29-летний подозреваемый возле аптеки № 22, расположенной по улице Пограничной, 246, на почве внезапно возникшего конфликта умышленно нанес мужчине один удар ножом в область грудной клетки. Пострадавшего с тяжким ранением госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

8 ноября подозреваемого нашли и задержали. Им оказался ранее судимый безработный мужчина. Также в прокуратуре отметили, что сейчас его судят в Ленинском райсуде за кражи.

В день задержания местному жителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное тяжкое телесное повреждение.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова на 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали. В начале июня 2018 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Богомяткова.

Богомятков также известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше. Кроме того, апелляционный суд направил это производство на повторное рассмотрение и судебный процесс длится и сейчас.