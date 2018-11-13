Израиль подвергся ракетному удару с территории сектора Газа – пострадали 53 человека

В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа пострадали 53 человека, состояние двух из них – критическое.

Об этом сообщает «Левый берег».

В критическом состоянии – военнослужащий и 60-летняя женщина, один человек поступил с ранением средней тяжести, еще 23 получили легкие ранения, а 27 пострадали от стресса.

«С начала широкомасштабной атаки против израильских гражданских лиц со стороны террористических организаций в секторе Газа были зафиксированы 370 запусков ракет по Израилю, около 100 запусков были перехвачены системой ПВО «Железный купол», - говорится в распространенном военными заявлении.

ВВС Израиля в свою очередь нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории. В частности в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил уничтожено здание официального телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Al-Aqsa TV и гостиница Al-Amal, которая, как предполагают в Израиле, используется для тренировок членов ХАМАС.

Напомним, вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа в ночь на 12 ноября, в результате которой были убиты семь палестинцев, в том числе высокопоставленный командир группировки.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что во время проведения операции завязалась перестрелка, во время которой был убит один офицер, еще один получил ранение средней тяжести. Целью операции было «не убийство или похищение террористов, а укрепление безопасности Израиля», заявили позже в израильской армии.