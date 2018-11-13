Осужденный николаевец пришел в сервисный центр МВД за справкой о несудимости – его задержали

В Николаеве в сервисный центр МВД приехал 28-летний местный житель с целью получить справку о несудимости. Как оказалось, этот мужчина был приговорен к тюрьме.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

Как выяснили администраторы, посетитель в настоящее время осужден к лишению свободы за незаконное обращение с оружием. Поэтому вместо предоставления государственной услуги на место вызвали правоохранителей, и мужчину доставили в отдел полиции.

Напомним, что ранее в Новом Буге разыскиваемый мужчина пришел в сервисный центр МВД сдавать на права и его задержали.