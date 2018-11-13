В Николаеве суд арестовал с залогами двух воров, которые попались полицейским в момент кражи из автомобиля

В Николаеве суд взял под стражу двух подозреваемых в кражах из автомобилей. При этом они могут выйти из следственного изолятора, если заплатят залог по 36 тысяч 820 гривен.

Об этом сообщили в Николаевской местной прокуратуре №2.

Как известно, около трех ночи 9 ноября в полицию сообщили, что два человека ходят по дворам по проспекту Мира возле автомобилей и ведут себя подозрительно. Прибывшие на место патрульные задержали мужчин в момент кражи из салона одного из автомобилей.

Одним из подозреваемых оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 44-летний уроженец Херсона. Сейчас он также является обвиняемым в совершении аналогичных преступлений.

Кроме того, подозреваемый уроженец Херсона нарушил условия примененной к нему более мягкой меры пресечения. Также он не имеет постоянного места жительства, устойчивых социальных связей и официального источника доходов.

В итоге судья Ленинского районного суда Николаева 12 ноября принял решение избрать к двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток с правом внесения залога в размере 20 размеров прожиточного минимума для трудоспособных человек (36 тысяч 820 гривен).

Досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершенная по предварительному сговору группой повторно, продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве снова появились воры автомобильных номеров – сообщали о 20 кражах.