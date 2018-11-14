Осужденный житель Николаевщины полгода уклонялся от наказания, но его задержали и поместили в СИЗО

В Вознесенске полиция задержала местного жителя, который был осужден за кражу и уклонялся от наказания.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Суд приговорил его к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, осужденный почти 7 месяцев уклонялся от наказания. Его помести в Николаевское СИЗО с целью дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания.

В прокуратуре отмечают, что «имеют место случаи неполного и несвоевременного проведения органами Главного управления Нацполиции в области розыскных мер в отношении лиц, уклоняющихся от отбывания уголовных наказаний». С целью устранения нарушений прокуратура провела проверки и начала 3 уголовных производства. После проверок разыскали 4 человека, которые уклонялись от уголовных наказаний.

В общем, на протяжении 2018 года полиция в Николаевской области разыскала 45 человек, осужденных к наказаниям в виде ареста и лишения свободы, которые на момент вступления приговоров в законную силу не находились под стражей.

Напомним, что в Николаеве суд арестовал с залогами двух воров, которые попались полицейским в момент кражи из автомобиля.