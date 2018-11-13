В Николаеве суд отправил под домашний арест двоих налоговиков, подозреваемых в вымогательстве взятки

Подозреваемый Артем Масюк Во вторник, 13 ноября, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избрала меру пресечения подозреваемым в вымогательстве взятки государственным ревизорам-инспекторам Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области Артему Масюку и Денису Барановскому.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Сторона гособвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 6:00 подозреваемому Артем Масюку. Согласно зачитанному прокурором Кузнецовым ходатайству, 8 ноября Барановский вместе с Масюком осуществляли налоговую проверку, во время которой в магазине-кафетерии, которое принадлежит ФОП Быкова, выяснилось, что один из работников был устроен неофициально. Во время проверки на втором объекте данного ФОП налоговики также выяснили, что не был трудоустроен работник. В связи с этим, Барановский вместе с Масюком обратились к Быкову, чтобы тот собрал необходимые документы для ГУ ГФС в Николаевской области. Уже 9 ноября Быков прибыл в назначенное место, где ему сказали, чтобы он дождался Барановского. Во время встречи заявитель передал Быкову документы. В то же время Барановский ему сообщил о том, что на объектах есть неофициально трудоустроенные лица, на что Быков дал пояснения касательно этой ситуации. Барановский вместе с Масюком предупредили, что за одного неофициального трудоустроенного работника предприниматель должен будет выплатить штраф в размере 120 тысяч гривен. Сотрудники налоговой сообщили Быкову, что данный вопрос можно решить иным способом, посредством записки с текстом «Вечером я позвоню или подъеду», которая была передана представителю ФОП.

9 ноября Быков обратился в правоохранительные органы. 10 ноября работники одного из магазинов сообщили заявителю, что к нему пришли сотрудники налоговой службы и передали телефон Барановскому, который сказал, что им нужно встретиться в ближайшее время. Несколько позже встреча была перенесена. Далее посредством «Viber» Масюк позвонил Быкову, однако последний не ответил на звонок. Позже Быков перезвонил на номер Масюка в мессенджере, но трубку взял Барановский и они договорились встретиться возле спорткомплекса «Надежда». В тот же день они предложили Быкову за 12 тысяч гривен не указывать в акте проверки о нетрудоустроенных работниках. Тогда же они сказали, что деньги необходимы именно в тот момент и на том же месте. В связи с тем, что у заявителя на тот момент не было с собой такой суммы, он пошел домой вместе с Барановским и Масюком. После того, как данной суммы не оказалось и дома, Быков сказал, что нужно собрать 12 тысяч с выручки в магазинах. Далее они встретились в оговоренном ранее месте, где представитель ФОП должен был передать всю сумму, тогда же Барановский достал из кармана пакет и сказал Быкову положить в него деньги, таким образом избегая контакта с деньгами, после чего подозреваемые были задержаны.

Доказательствами совершения преступления являются заявление Быкова, протокол его допроса в качестве свидетеля, а также протоколы допросов оперативников. Среди рисков прокурор указал то, что подозреваемый пытался сбежать с места преступления, а также выбросил пакет с денежными средствами. Также Масюк может скрываться от органов досудебного расследования и суда, несколько раз они со вторым подозреваемым меняли место передачи взятки. Кроме того, подозреваемый может общаться со свидетелями посредством мессенджера.

Во время дачи пояснений суду Масюк сказал, что обо всем договаривался с Быковым Барановский, и общался через его аккаунт в мессенджере именно он.

Сам подозреваемый против ходатайства и подозрения не возражал. Адвокат так же поддержал позицию подзащитного. В результате судья удовлетворила ходатайство прокуратуры и отправила Масюка под ночной домашний арест.

Подозреваемый Денис Барановский Следующим суд рассматривал ходатайство стороны гособвинения о содержании под стражей второго подозреваемого Дениса Барановского с возможностью внесения залога 1,5 миллиона гривен.7

Обоснованность подозрения подтверждается заявлением Быкова, протоколом его допроса, заявлением о предоставлении денежных средств для следственных действий, протоколами допросов в качестве свидетелей сотрудников управления защиты экономики, которые задерживали подозреваемых. Среди рисков прокурор Стоянов указал то, что Барановский может скрываться от органов досудебного расследования, суда, уничтожить вещи или документы, которые могут иметь значение в ходе расследования. Также может незаконно влиять на свидетелей, которые должны быть опрошены в дальнейшем. Помимо прочего, Денис Стоянов добавил, что Масюк фактически согласился на сотрудничество со следствием, и дал показания против Барановского.

Также Стоянов приобщил к материалам дела сведения из регионального сервисного центра, согласно которым, Барановский с 2013 года регистрировал пять автомобилей, среди которых Volkswagen Passat, Lexus RX 350, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Toyota Camry. На данный момент на нем фактически зарегистрирован автомобиль Alfa Romeo 1997 года и Toyota Camry. Прокурор акцентировал на том, что Барановский в течение пяти лет имел возможность ежегодно менять транспортные средства. Адвокат, в свою очередь, утверждал, что все они были куплены из заграницы по меньшей цене, нежели в Украине.

Барановский в суде показания давать отказался и возражал против ходатайства прокурора. Адвокат просил суд приобщить к материалам дела положительную характеристику по месту жительства и с места работы. Сторона защиты также просила более мягкую меру пресечения – ночной домашний арест, аргументируя это тем, что риски необоснованы.

В результате суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокурор Кузнецов и следователь Алексеенко Прокурор Стоянов (слева)

Напомним, в июне 2015 года при передаче взятки в 240 тысяч гривен в центре Николаева сотрудники СБУ задержали начальника налоговой инспекции Жовтневого района Вячеслава Турицу. Затем суд «по формальным причинам» не смог избрать ему меру пресечения и подозреваемого отпустили на все четыре стороны. Позже суд Центрального района все же избирал меру пресечения Турице в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 750 тысяч гривен. Через время Турица внес этот залог и вышел на свободу.

В итоге он пошел на сделку с прокуратурой и отделался штрафом в 17 тысяч.