В России спустя 25 лет возобновили расследование убийства певца Игоря Талькова

В Санкт-Петербурге возобновили расследование уголовного дела об убийстве 6 октября 1991 года в дворце спорта «Юбилейный» певца Игоря Талькова.

Об этом сообщается на сайт Следственного комитета.

По одной из версий случившегося, на концерте в тот день подруга певицы Азизы по её просьбе попросила Игоря Талькова выступить первым, так как Азиза не успевала подготовиться к выходу. Игорь позвал к себе в гримёрку охранника певицы – Игоря Малахова, и между ними произошёл словесный конфликт. После этого двое охранников Игоря Талькова увели Игоря Малахова из гримёрки. Игорь начал готовиться к выступлению, но через несколько минут к нему прибежал администратор его группы «Спасательный круг» Валерий Шляфман с криком о том, что Малахов достал револьвер.

Тальков вытащил из сумки газово-сигнальный пистолет, который приобрёл для самообороны, выбежал в коридор и, увидев, что его охрана находится под прицелом Игоря Малахова, сделал в него три выстрела. Малахов пригнулся, и охранники, воспользовавшись этим промедлением, стали его обезвреживать. Тогда он сделал два выстрела, но они попали в пол. Охранники стали бить стреляющего и, закрывая голову, он уронил свой револьвер. Через несколько мгновений раздался ещё один выстрел, который попал в сердце Игоря Талькова.

В Следкоме настаивают, что Талькова убил Шляфман. В январе 1992 года Шляфман выехал на постоянное место жительства в Израиль.

«В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, на основании которых 6 мая 1992 года и 18 марта 1993 года вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемого Валерия Шляфмана в совершении убийства Игоря Талькова по неосторожности. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановлено», - отмечено в сообщении.

Напомним, что суд обязал ГПУ возобновить расследование по делу Арбузова.