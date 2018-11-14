Дебошир в Николаеве разбил витрину аптеки после отказа продать ему наркотики – его задержала полиция охраны

В среду, 14 ноября, сотрудники управления полиции охраны в Николаевской области задержали мужчину, который хотел приобрести наркотики в одной из аптек Корабельного района.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции охраны в Николаевской области

40-летний задержанный в нетрезвом виде зашел в помещение аптеки и стал требовать, чтобы ему продали медикаменты, содержащие наркотические вещества. После отказа мужчина разбил входную дверь и витрину. Провизор нажала кнопку «тревожного вызова полиции».

- После того, как я ответила, что никаких наркотических средств мы давать не будем, мужчина разозлился, сказал, что всех нас убьет, а в доказательство разбил входную дверь, - рассказала одна из работников аптеки.

Несколько минут потребовалось наряду реагирования полиции охраны для прибытия на место происшествия. Двери в аптеке, где сработала кнопка экстренного вызова полиции, были разбиты.

- В помещении аптеки у разбитой витрины окровавленный человек высказывался нецензурной бранью, - рассказал младший инспектор группы реагирования сержант полиции Агамир Бадалян.

Полицейские охраны успокоили хулигана и передали его следственно-оперативной группе Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области. По свидетельствам жителей, в этот день человек хулиганил и в других учреждениях.

Обследование задержанного на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ показало, что в крови хулигана содержится 1,9 промилле.

В отделе полиции установили, что 40-летний житель Николаева ранее попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение наркотических средств.

- Что им жалко было немного «кайфовых» таблеток мне дать, - оправдывался дебошир.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация данного правонарушения - хулиганство - ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины, санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в апреле 2016 года неизвестный мужчина с ножом и в маске вломился в аптеку на проспекте Героев Украины и, угрожая, забрал деньги с кассового аппарата и украшения фармацевта.