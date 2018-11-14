В Ужгороде сожгли два внедорожника экс-руководителя областного УСБУ

Сегодня, 14 ноября, в 00.48 часов на телефон спец-линии "102" поступило сообщение от жителя города Ужгород, о том, что во дворе его дома на улице Филатова произошло возгорание двух автомобилей. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции установила, что горели автомобили марки "Vоlkswagen Тouаreg" и "Audi Q7", принадлежащих заявителю и его жене.

Пожар ликвидировали спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По факту умышленного уничтожения имущества полиция начала уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд экспертиз с целью установления причины и обстоятельств возгорания автотранспорта. По делу проводится расследование.

Как сообщают местные издания, машины принадлежали 51-летнему бывшему руководителю областного СБУ, который занимал эту должность в период 2013-2014 годов. Михаил Феделеш назначен<руководителем закарпатского облуправления СБУ в марте 2013 года при президентстве Виктора Януковича.