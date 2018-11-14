В Запорожье СБУ задержала банду полицейских – они вымогали деньги у людей, которые хотели развлечься с проститутками

В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили организованную группировку из действующих и бывших сотрудников полиции, которая специализировалась на вымогательстве.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы, которую возглавлял действующий полицейский, входили двое бывших сотрудников одного из районных отделов полиции и еще один сообщник. Злоумышленники создали в социальных сетях сайт «знакомств», где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг.

«После проведения «встречи» полицейские задерживали «клиента» и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников. Сумма «откупа» составляла от двух до пяти тысяч долларов США. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками четырех тысяч долларов от пострадавшего», - сообщили в спецслужбе.

Двух представителей группировки задержали во время получения первой части взятки в размере почти 2 тысячи долларов США в гривневом эквиваленте. Позже задержали еще двух участников группы.

Напомним, что суд оправдал николаевского следователя полиции, задержанного СБУ за вымогательство взятки с подозреваемого.