В США рассекретили доклад ЦРУ о неудавшемся применении «сыворотки правды»

После терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ рассматривало возможность применения «сыворотки правды» на допросах подозреваемых в терроризме, но в итоге отказалось от эксперимента из-за юридических препятствий.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на Associated Press.

Агентство ссылается на отчет главы управления медицинских услуг ЦРУ, рассекреченный судом по требованию правозащитников из «Американского союза защиты гражданских свобод».

Перспективы использования «сыворотки правды» рассматривали в рамках проекта «Медикамент». Его участники, в частности, изучали информацию о секретной программе ЦРУ «МК-Ультра», которая действовала в 1950-60-х годах. В рамках этой программы искали способы воздействия на сознание с помощью ЛСД и других психотропных веществ. «МК-Ультра» подвергалась критике за неэтичность: часть людей, на которых проводили эксперименты, не осознавали, что стали объектами опытов.

В поисках «сыворотки правды» ЦРУ решило использовать седативный препарат мидазолам. Он был синтезирован в 1970-х годах. Применяют его для лечения бессонницы и припадков, а также при подготовке пациентов к хирургическим операциям. Кроме того, в США мидазолам используют для казни осужденных с помощью смертельной инъекции. Его вводят, чтобы человек потерял сознание и не чувствовал боли перед смертью. Несколько раз процедура проходила не по плану – заключенные испытывали удушье. Из-за этого приговоренные к казни в США не раз пытались добиться запрета на применение мидазолама, утверждая, что такая практика нарушает запрет пыток и жестокого обращения с заключенными. В ЦРУ с помощью мидазолама собирались заставить предполагаемых террористов выдать информацию о планируемых атаках.

«Он рассматривался как препарат, пригодный для испытаний, если на них будет получено безоговорочное согласие юристов. Но было два юридических препятствия: запрет на медицинские эксперименты над заключенными, а также запрет на применение во время допросов веществ, изменяющих сознание», - говорится в отчете ЦРУ.

В итоге Разведывательное управление не решилось просить Министерство юстиции США дать санкцию на применение мидазолама. В отчете сказано, что ранее ЦРУ потребовались месяцы, чтобы убедить Минюст одобрить «расширенные техники допроса». ЦРУ не хотело новых проблем с министерством и решило отказаться от программы «Медикамент». В 2003 году ее заморозили. В отчете отмечается, что даже при наличии санкции Минюста использовать мидазолам было бы сложно. Например, потому, что заключенный мог отказаться от своих показаний после допроса, обоснованно заявив, что дал их под воздействием лекарств.

«Американский союз защиты гражданских свобод» более двух лет добивался публикации отчета, сообщает Associated Press. ЦРУ не прокомментировало его появление в открытом доступе.

Напомним, что ранее ЦРУ рассекретило часть документов о советском флоте во времена «холодной войны».