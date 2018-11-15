В Иране казнили «султана монет», которого обвинили в подрыве экономики

В Иране двух человек, обвиняемых властями в махинациях с иностранной валютой и золотыми монетами, казнили через повешение.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Financial Times».

Вахид Мазлумин, прозванный «султаном монет», и его сообщник Мохаммад Газеми были приговорены Исламским революционным судом к смертной казни в октябре за «подрыв экономической, валютной и монетарной систем» посредством незаконных сделок и контрабанды иностранных валют и золотых монет в крупном объеме.

Согласно данным иранского государственного информагентства, у Мазлумина не было разрешения на торговлю золотом и иностранной валютой, и он создал крупнейшую в стране нелегальную сеть, занимавшуюся спекуляциями этими активами. Отмечается, что Мазлумин и его команда скупали золотые монеты для перепродажи по завышенным ценам. В результате он собрал около 2 тонн золотых монет.

Мазлумин и еще десять человек арестовали в этом году после того, как курс иранского риала начал резко падать в связи с ожиданиями введения нового раунда санкций США против Ирана. Стремясь сохранить порядок в стране, власти пообещали принимать жесткие меры в отношении всех, кто способствует подрыву экономики.

Напомним, что ранее президент Ирана обвинил США в попытке сменить режим в его стране.