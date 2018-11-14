Членов одного из одесских «Автомайданов» уличили в «бизнес-разборках» и «крышевании»

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Труханов и Резвушкин
Членов общественной организации «Автомайдан», которую возглавляет Евгений Резвушкин, уличили на участие в незаконных силовых акциях ради прибыли.

Об этом идет речь в телесюжете «Прибыльное дело: как псевдоактивисты беспощадно зарабатывают на украинцах» на «24 канале».

Как известно, в 7 октября в Киевском районе Одессы неизвестные расстреляли остановившийся на светофоре автомобиль участника местного «Автомайдана» и скрылись с места происшествия. В итоге они были задержаны, а конфликт, как оказалось, произошел из-за лотомаркетов.

«Оказывается, что и «Автомайдан» в Одессе не один, и вроде активисты, в которых стреляли, не совсем и активисты. Евгений Резвушкин - очень известная в Одессе личность. Общественным деятелем стал после революции достоинства, возглавлял местное отделение «Автомайдана», – говорится в сюжете.

В то же время в Одессе журналисты и общественники о группировке Резвушкина говорят, что он занимается защитой бизнес-интересов определенных лиц. Сфера интересов организаций Резвушкина очень широка: от пунктов приеме металла и рыбхозов - к строительству и отжима общежитий.

О некоторых появлениях на конфликтах среди бизнес-структур Евгений Резвушкин поясняет тем, что он параллельно является не только главой общественной организации, но и директором охранной фирмы.

Кроме того журналисты связывают Евгения Резвушкина с действующим мэром Одессы Геннадием Трухановым – участники «Автомайдана» Резвушкина участвовали в разгоне митинга против одесского городского главы.

Напомним, 8 сентября Приморский районный суд Одессы принял решение отправить под стражу лидера местного отделения «Автомайдана Евгения Резвушкина лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко и бывшего активиста последней организации Руслана Демчука.

Резвушкину было предъявлено обвинение в нападении на одесского прокурора и вынесено решение о помещении под стражу на два месяца.

После чего апелляционный суд отпустил лидера одесского «Автомайдана» под домашний арест.

Тогда, активисты украинских «автомайданов» заполонили двор Приморского районного суда Одессы.

Тарас Леонтян

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