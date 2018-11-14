На Николаевщине у подозреваемого в краже изъяли 130 патронов – «трофей» из зоны АТО

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В Доманевском районе Николаевщины полиция задержала подозреваемого в краже и изъяла у него 131 патрон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение о краже из местного продовольственного магазина. Неизвестный ночью проник в магазин и вынес продукты питания и другие товары. Оперативники установили причастного к преступлению – 36-летнего местного жителя.

Домой к подозреваемому сотрудники полиции прибыли с санкцией на обыск. Они изъяли не только часть похищенного из магазина имущества, а еще наркотики и патроны, которые он хранил в гараже и назвал «трофейным достижением», привезенным из зоны проведения Антитеррористической операции еще в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Николаевщины украл обогреватель, но не успел им воспользоваться – его задержала полиция.

Вадим Богданов

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