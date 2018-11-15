На Николаевщине дали два года условно пенсионерке, у которой нашли маковую соломку от зубной боли

В Доманевке за выращивание мака и хранение этого высушенного растения осудили пенсионерку и наказали двумя годами условного срока.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Доманевского районного суда Николаевской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что пожилая жительница одного из сел в своем дворе выращивала 191 куст мака и хранила в доме маковую соломку – особо опасное наркотическое вещество с содержанием алкалоидов опия, морфина и кодеина.

В судебном заседании обвиняемая частично признала свою вину. Она пояснила суду, что действительно на ее огороде, где она выращивала овощи, самонасеялся мак, который она не уничтожила, а оставила для собственных нужд. В прошлом году она собрала семена мака, высушила его, в лечебных целях, так как у нее болели зубы и ей посоветовали лечиться семенами мака.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Одновременно суд освободил пожилую женщину от отбывания наказания с испытательным сроком в два года.

Напомним, как ранее журналист возмутился действиями еланецких полицейских, которые дикорастущую коноплю выдали за наркоплантанцию.