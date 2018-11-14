Суд в Первомайске арестовал грабителя, который отобрал у женщины бензопилу

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 0 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

В Первомайске суд арестовал на время следствия 34-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в грабеже.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

Вечером 5 ноября подозреваемый избил женщину кулаками и ногами и отобрал у нее бензопилу марки «Good Luck». На следующий день его задержали. За совершение грабежа подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что ранее в Николаеве парень дал незнакомцу позвонить, а когда попросил телефон обратно, получил удар в лицо.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпреступность