Суд в Первомайске арестовал грабителя, который отобрал у женщины бензопилу

В Первомайске суд арестовал на время следствия 34-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в грабеже.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

Вечером 5 ноября подозреваемый избил женщину кулаками и ногами и отобрал у нее бензопилу марки «Good Luck». На следующий день его задержали. За совершение грабежа подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, что ранее в Николаеве парень дал незнакомцу позвонить, а когда попросил телефон обратно, получил удар в лицо.