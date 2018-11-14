В Николаеве задержали начальника отдела антикоррупционного департамента мэрии

Вечером в среду, 14 ноября, в Николаеве на проспекте Героев Украины,103 оперативники при получении взятки задержали чиновника Николаевского городского совета.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» с места событий.

Оперативники управления по защите экономики Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области при получении взятки в размере 1 тысяча долларов задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета. Он требовал 5 тысяч долларов от предпринимателя, которым является житель города Николаева, за согласование пакета документов.

Николаевская местная прокуратура №1 по данному факту открыла уголовное производство по статье 368 Уголовного кодекса Украины.

По информации «Преступности.НЕТ», задержанным является начальник отдела контроля и надзора за благоустройством Николай Носов.

Как рассказал "Преступности.НЕТ" собеседник в Нацполиции, на данный момент в кабинете Носова проводится обыск.

Скриншоты сделаны с видео с Facebook-страницы Владислава Ентина

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области добавили, что также задержали посредника – частного предпринимателя. Чиновник и посредник требовали 5 тысяч долларов от «субъекта хозяйствования за не совершение препятствий в использовании им малых архитектурных форм (ларьков) в Николаеве, размещенных на земельном участке, действие договора аренды которого закончилось». Их задержали при передаче аванса.