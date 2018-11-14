«Неприятно, стыдно, противно», - Сенкевич о задержании чиновника мэрии Николаева на взятке

Александр Сенкевич Городской голова Николаева Александр Сенкевич после задержания чиновника мэрии на взятке заявил, что если надо, то готов «посадить своих друзей».

Об этом сообщается на его Facebook-странице.

Напомним, что 14 ноября на взятке задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова. По данным прокуратуры, чиновник мэрии и посредник вымогали от предпринимателя 5 тысяч долларов за не препятствование в использовании МАФов, на землю под которыми закончился срок аренды. Подозреваемых задержали при передаче им 1 тысячи долларов.

«Сегодня сотрудники полиции задержали с поличным при получении взятки в размере 1 тысяча долларов начальника одного из отделов департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции. Неприятно, стыдно, противно, но факт остается фактом: впервые за три года моего пребывания в должности городского головы в исполкоме происходит такой позорный случай. Всех и каждого в данном департаменте я предупреждал лично о том, что это должно быть чистое структурное подразделение в горсовете и о последствиях нарушения этого условия. К сожалению, некоторые не прислушались. Поэтому я расцениваю сегодняшнее событие как удар и вызов лично мне, а потому не прощу».

«Завтра же жду у себя в кабинете всех руководителей департаментов, управлений и отделов. Я предупреждаю всех, кто не выдерживает соблазна: времена, когда кого-то прикрывал или защищал, давно прошли. Более того – я буду максимально содействовать правоохранительным органам в расследовании сегодняшнего преступления, и в дальнейшем, если придется, буду им помогать в выявлении всех, кто в здании городского совета решил торговать полномочиями, которые мы им предоставили! Сотрудники полиции должны знать – в этом деле я их союзник и помощник. Для меня это вопрос принципа и личной гигиены. Надо будет посадить своих друзей, как это делал Ли Куан Ю в Сингапуре – без колебаний посадим!» - заявил Сенкевич.

Напомним, что ранее один из владельцев МАФов заявил, что за разрешение на размещение киоска на два года в Николаевском горсовете требуют 5 тысяч долларов США. Ранее сообщалось, что чиновник Николаевской мэрии и его подельница, организовавшие схему с подделкой паспортов, отделались условным сроком. В апреле 2018 года под суд отдали николаевца, который обещал передать взятку в мэрию и «решить» вопрос, но забрал деньги себе.