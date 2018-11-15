В Запорожье мужчина бросил в толпу взрывное устройство – пострадало три человека

Иллюстрация из интернета В Запорожье в среду, 14 ноября, неизвестный мужчина бросил в людей взрывное устройство.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В 19:05 в Шевченковское отделение полиции сообщили о взрыве по улице Военстрой. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что неизвестный бросил взрывной предмет, от взрыва которого пострадали трое мужчин, и скрылся в неизвестном направлении.

Также на место прибыли глава областной полиции Сергей Комиссаров, взрывотехническая служба, кинологи и эксперты. В области ввели полицейскую операцию «Сирена», а весь гарнизон запорожской полиции ориентировали на розыск и задержание злоумышленника.

Троих пострадавших 32-х, 29-и и 22-х лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Также полиция установила, что пострадавшие не имеют отношения к политическим партиям, криминалитету, крупному бизнесу и тому подобное. Один из них - студент, двое других - работники предприятий.

Сейчас открыто уголовное производство по статье 15 («Покушение на преступление») и статье 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что ночью в Заводском районе Николаева неизвестные бросили гранату во двор частного дома.