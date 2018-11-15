Неизвестные бросили коктейли Молотова в Андреевскую церковь и забрызгали слезоточивым газом охранников

В Киеве утром 15 ноября неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в двери Андреевской церкви и забрызгали слезоточивым газом охрану храма, которая пыталась задержать злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Утром по спецлинии 102 в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили к входной двери церкви две стеклянные бутылки. При этом возгорание смеси не произошло.

Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Стоит отметить, что Верховная Рада 18 октября 237 голосами поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью в Киеве, который входит в состав Национального заповедника «София Киевская». Храм передали в бесплатное пользование Вселенскому патриархату.

Напомним, что Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.