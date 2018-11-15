Россиянина приговорили 14 годам тюрьмы за то, что он из ревности отрубил своей жене кисти рук

В России Серпуховский городской суд приговорил Дмитрия Грачева, который в Подмосковье отрубил кисти рук своей жене, к 14 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает сайт «Москва».

Прокурор в ходе прений сторон просила назначить Грачеву наказание в виде 17 лет колонии строгого режима. В свою очередь потерпевшая бывшая супруга обвиняемого Маргарита Грачева и ее защитники просили суд избрать для него максимально возможное наказание – не менее 18 лет лишения свободы.

Сам Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью, однако отрицал вину в предъявленных ему двух эпизодах похищения и угрозе убийством. Потерпевшей стороной ранее был заявлен иск к Грачеву на сумму 8,2 миллиона рублей для возмещения морального вреда его бывшей супруге.

Как установлено судом, в декабре 2017 Грачев, испытывавший неприязнь к супруге, против воли женщины вывез ее в лесной массив, где перевязал ей руки жгутом и не менее 10 раз ударил топором по запястьям и кистям. В тот же день мужчина сдался полиции; свои действия он объяснил ревностью. Мужчина готовился к совершению преступления, он заранее купил топор, пластиковые стяжки и медицинские жгуты.

Ранее он уже похищал свою супругу – вывозил в лес и угрожал убийством. После этого женщина обращалась с заявлением в полицию. Однако в декабре 2017 участковый отказался возбуждать по данному факту уголовное дело «в связи с отсутствием в действиях Грачева состава преступления».

Грачев лишен родительских прав, он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении и угрозе убийством. М. Грачева была прооперирована, ей удалось спасти одну кисть. Участкового, допустившего преступление, уволили из органов внутренних дел, его руководство дисциплинарно наказали.

Напомним, что в Николаеве девушка на почве ревности ранила парня ножом.