Задержан снайпер из «Омеги», подозреваемый в убийстве режиссера во время Майдана

Правоохранители задержали снайпера Национальной гвардии по подозрению в убийстве активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает «Левый берег».

Снайпера задержали в конце октября, в начале ноября суд арестовал его на 60 суток. Фамилия задержанного не сообщается в интересах следствия.

Следствие установило, что подозреваемый 20 февраля 2014 года в 11:28 выстрелил в активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко, который вместе с другими людьми находился на улице Институтской. От ранения Храпаченко погиб.

Речь идет об одном из снайперов группы «Омега», размещенных на территории клуба Кабинета министров Украины. 31 октября текущего года после проведенных экспертиз и исследований снайпер «Омеги», действующий военнослужащий Нацгвардии, был задержан по месту проживания.

Напомним, что спецподразделение «Омега» задействовали и во время разгона Майдана в ночь на 1 декабря 2013 года.