На Николавщине водитель на «евробляхах» решил не платить на АЗС за бак бензина и сбежал – его оштрафовали на ₴1190

На Николаевщине суд оштрафовал на 1190 гривен водителя автомобиля с иностранной регистрацией, который решил не платить за заправленный бензин и сбежал с автозаправки.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Березанского районного суда Николаевской области.

Водитель «Volkswagen Fox» с польской регистрацией приехал на автозаправку в Коблево утром. Там он попросил работника АЗС заправить полный бак бензином марки А-95, и тот залил топлива на 49 литров.

Оператор заправки на момент вышла из торгового зала АЗС в служебное помещение и водитель «Volkswagen» вслед за ней покинул здание, сел в автомобиль и начал выезжать из заправки. Спустя немного времени оператор увидела выезжающий автомобиль и начала его останавливать. Также на заправку вызвали полицию.

Позже водитель заключил с прокурором договор о признании виновности в попытке грабежа и в этом документе также стороны оговорили степень наказания – штраф в размере 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1190 гривен.

В итоге суд утвердил эту сделку, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 («Покушение на преступление»), частью 2 статьи 186 («Грабеж») и назначил обусловленное наказание в виде штрафа.

Напомним, как услышав отказ заправить мотоцикл в долг, двое жителей Одесчины устроили стрельбу на заправке.