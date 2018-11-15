Николаевский апелляционный суд отправил в СИЗО подростка, который избил пьяного мужчину до смерти

В четверг, 15 ноября, Николаевский апелляционный суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в нанесении телесных повреждений нетрезвому мужчине, в результате которых пострадавший умер.

Об этом сообщает пресс-служба суд.

Как известно, 5 ноября в Баштанке полицейские задержали 17-летнего парня, который избил мужчину, вследствие чего пострадавший погиб. Выяснилось, накануне вечером двое парней возвращались домой и увидели, что возле одного из домов на земле лежит пьяный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, без обуви и неопрятной одежде. Несовершеннолетние сделали ему замечание, мол некрасиво в таком состоянии находиться посреди улицы. Пострадавший начал их оскорблять и еще и облил жидкостью, которая была в стакане, что очень возмутило 17-летнего юношу и он начал бить мужчину, нанеся еще несколько ударов. После этого друзья пошли домой.

8 ноября Баштанский районный суд отказался применять к подростку меру пресечения, вследствие чего стороной гособвинения была подана апелляционная жалобы на данное решение.

В судебном заседании прокурор поддержал апелляционную жалобу в полном объеме, просила к подозреваемому Ш. применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Среди рисков прокурор указала то, что он может скрываться от органов досудебного расследования и совершить другое преступление. Кроме того, свидетелем в уголовном производстве является товарищ подозреваемого, в связи с чем подросток может на него незаконно влиять.

Защитник в свою очередь возражал против удовлетворения апелляционной жалобы прокурора и указал, что она является необоснованной, просил суд оставить подозреваемому Т. меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несовершеннолетний подозреваемый Т. и его законный представитель поддержали позицию защитника, и добавили, что он все время кроме обучения находится дома и не общается с свидетелем.

В результате суд отправил подозреваемого в СИЗО сроком на два месяца.