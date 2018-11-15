Сотрудники Ольшанской колонии незаконно списали оборудование и пытались продать его как металлолом

Сотрудники Ольшанской исправительной колонии на Николаевщине незаконно списали на металлолом 6 тонн литейной линии по выплавке и переработке металла.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Работники предприятия списали металл в течение сентября-октября, без составления установленных законом документов. Указанное имущество изъяли непосредственно в ходе его реализации частному предпринимателю.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по факту растраты, принимаются меры по привлечению к ответственности должностных лиц колонии.

Напомним, что подозреваемый во взяточничестве экс-начальник Николаевского СИЗО устроился на службу в Ольшанскую колонию. Кроме того, СБУ задержала замначальника Ольшанской колонии по подозрению в получении взятки.