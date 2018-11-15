Министр инфраструктуры заговорил о концессии николаевского ж/д вокзала и раскритиковал его руководство за экстренный ремонт туалета

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассматривает передачу железнодорожного вокзала в Николаеве в концессию, а также раскритиковал руководство этого вокзала за ремонт туалета накануне своего приезда.

Об этом он заявил в ходе Николаевского экономического форума в четверг, 15 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Мы электрофицируем железную дорогу к Николаеву, а это значит, что поездки в Николаев будут быстрее и дешевле. Но я не могу ремонтировать вместо вас туалеты на вокзале Николаева, и это позорно, когда перед приездом министра делают какие-то панические ремонты, ломание туалетов, а директор вокзала «умирает, увольняется, берет больничный», чтобы не видеть результат своей работы за год. Я прошу господина Пашкевича (член правления «Укрзалізниці» Ремигиуш Пашкевич, – ПН) поехать туда и разобраться, что там происходит. Я делаю свою работу и прошу вас делать то же самое, – сказал Владимир Омелян.

Далее Омелян рассказал, что по результатам переговоров мининфраструктуры с руководителем «Укрзализниці» Евгением Кравцовым рассматривается возможность концессии железнодорожного вокзала в формате государственно-частного партнерства.

– Нам необходимо объединить свои усилия. Или это будет концессия с местными органами власти, или мы ищем частного партнера. Если мы ищем частного партнера, то каким образом это будет и какие сроки, сроки и видение этого комплекса, – заявил министр инфраструктуры.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян 2 мая 2018 года после поездки на железнодорожный вокзал в Николаеве остался недоволен его внешним и внутренним видом.

Позже сообщалось, что ремонт туалета в рамках реконструкции здания железнодорожного вокзала в Николаеве обойдется в 5,5 миллиона гривен. Его планируют произвести в первую очередь.

Ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского железнодорожного вокзала ведется еще с 2010 года. Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала.Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.