В ГПУ усомнились, что «Николаевгаз» законно пользуется сетями за 111 миллионов гривен

Генпрокуратура в рамках уголовного производства относительно ряда газоснабжающих компаний усомнилась законности пользования «Николаевгаза» распределительными сетями, стоимостью более 111 миллионов гривен. В схеме отчуждения сетей заподозрили высших чиновников центральной власти и руководство «Николаевгаза».

Об этом свидетельствует определение Печерского районного суда Киева.

Фонд госимущества Украины еще в 1998 году по договору передало ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» государственное имущество, которое не подлежит приватизации.

В 2001 году «Нафтогаз» передал полученные от ФГИ распределительные газопроводы, сооружения на них и транспортные средства специального назначения своему дочернему предприятию «Газ Украины». В том же году «Газ Украины» передал «Николаевгазу» часть этого имущества стоимостью 54 миллиона 541 тысяча 800 гривен.

Уже в ноябре 2012 года министерство энергетики и угольной промышленности Украины заключило с ПАО «Николаевгаз» договор, согласно которому фирма получила неотчуждаемое госимущество с остаточной стоимостью чуть более 111 миллионов гривен. В то же время согласно нынешнему законодательству газораспределительные системы, владельцем которых является государство, не могут находиться в пользовании оператора газораспределительной системы на праве хозяйственного ведения, кроме случаев принадлежности такого оператора к субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.

«При расследовании исследуются обстоятельства соблюдения должностными лицами центральных органов исполнительной власти и должностными лицами ПАО «Николаевгаз» (ОАО «Николаевгаз») в течение 2001-2018 годов положений действующих актов законодательства Украины и условий вышеуказанных договоров, в частности при передаче в пользование ПАО «Николаевгаз» (ОАО «Николаевгаз») и использовании (эксплуатации) ими государственных газораспределительных систем и их составляющих», – сказано в документе.

Отметим, что действия сотрудники ГПУ проводят в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), частью 2 статьи 211 («Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей»), частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), частью 2 статьи 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины.

Это уголовное производство начато в феврале 2017 года и касается ряда газовых компаний по всей территории страны.

Как известно, весной 2018 года Генпрокуратура подала ряд исков с требованием признать недействительными договоры о передаче облгазам газораспределительных сетей и возместить государству причиненные из-за их бесплатного использования убытки. Тогда шла речь о ПАО «Львовгаз», ПАО «Волыньгаз» и ПАО «Харьковгаз».

Напомним, что ранее в ходе расследования уголовного производства сотрудники ГПУ установили, что должностные лица ПАО «Николаевгаз» на протяжении 2014-2017 годов нарушили законодательство и уклонились от уплаты экологического налога. Таким образом, в бюджет в указанный период фактически не поступило 5 миллионов 469 тысяч 856 гривен.