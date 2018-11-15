В Николаеве суд смягчил меру пресечения фигурантам «дела Наума» до ареста с залогом по 158 тысяч – деньги за них уже внесли

Евгений Грудский, Игорь Науменко, Игорь Уваров В четверг, 15 ноября, судья Заводского районного суда Николаева Дмитрий Никитин смягчил меру пресечения фигурантам «дела Наума» – Евгению Грудскому и Игорю Уварову.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

14 ноября прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обоим подозреваемым. Уже на следующий день судья огласил решение и смягчил меру пресечения на арест с возможностью внесения залога в размере 158 гривен каждому. По состоянию на данный момент залоги на Уварова и Грудского уже внесены.

Напомним, что 3 июля 2017 года в Николаеве задержали так называемого «положенца» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.

Также напомним, что в 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд.