В кабинете Николаевской мэрии взломали дверь – полиция открыла уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного взлома одной из дверей в здании Николаевского городского совета.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.

В четверг, 15 ноября, начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела мэрии Олег Панфилов заметил, что дверь в кабинет отдела кадров взломана, в связи с чем обратился в полицию.

По факту произошедшего открыто производство с предварительной квалификацией «Кража» - статья 185 Уголовного Кодекса Украины. На данный момент полиция изъяла видео с камер наблюдения, установленных в здании, проверяется информация касательно того, было что-либо украдено из кабинета, проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются лица, причастные к правонарушению.

Интернет-издание «Свідок.Інфо» опубликовало видео с камер наблюдения, на котором мог быть запечатлен момент взлома. Человек на этом видео внешне похож на депутата Николаевского горсовета Владислава Ентина. Однако сам Владислав Ентин отвергает свою причастность к этому взлому.

Фото и видео: Свідок.Інфо

Напомним, что 14 ноября в Николаеве на проспекте Героев Украины,103 оперативники при получении взятки задержали чиновника Николаевского городского совета. В тот же вечер в кабинете начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николая Носова, которого задержали, проводился обыск.