Полиция снова выявила проституцию в гостиничном комплексе в центре Николаева

В Николаеве полиция разоблачили преступную деятельность администратора гостинично-банного комплекса, которая за денежное вознаграждение устраивала мужчинам развлечения с девушками легкого поведения.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Полицейские встретили 35-летнюю девушку в тот момент, когда она, отработав вызов, выходила из заведения.

В ходе проведения санкционированного обыска на территории комплекса правоохранители обнаружили и изъяли у 53-летней «банщицы» часть средств, полученных за сводничество клиента с проституткой, мобильный телефон, а также денежные средства – вознаграждение, переданные женщине за предоставление услуг сексуального характера, и другие вещественные доказательства.

Проститутку привлекли к административной ответственности по статье 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Занятие проституцией»), что наказывается предупреждением или наложением штрафа.

Сейчас в отношении администратора решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственным отделением Центрального отдела полиции в рамках уголовного производства, начатого по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 302 Уголовного кодекса Украины («Создание или содержание мест разврата и сводничество»), проводятся дальнейшие следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в ноябре 2016 года полиция также задерживала администратора гостиничного комплекса, которая за «вознаграждение» вызывала проституток для клиентов своего заведения.