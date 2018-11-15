В Латвии задержали президента украинского банка, который подозревается в махинациях на 300 миллионов

В Латвии по запросу украинской стороны задержали президента – одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) Райниса Тумовса, который находился в международном розыске.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции.

Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен.

На протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдавали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

В 2017 году руководитель банка был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвии его задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком в один год. Сейчас готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира в Украину. Председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал во временно оккупированный Крым.

В 2014 году николаевцы жаловались, что этот банк месяцами не выдает вкладчикам депозиты, но и отказывается признавать себя банкротом.