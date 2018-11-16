На Закарпатье контрабандисты на автомобиле сбили пограничника – офицер погранслужбы в коме

В Закарпатской области контрабандисты на автомобиле с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника отдела «Деловое» Мукачевского отряда. Сейчас военнослужащий находится в коме.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Ночью совместно с румынскими пограничниками по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий.

На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц. Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела «Деловое» пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму денег, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки.

«В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела «Деловое» другой неизвестный совершила наезд автомобилем «Ауди». В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника тяжелое», – сообщили в ГПСУ.

Автомобиль, которым сбили пограничника, задержали. Сам водитель с места сбежал, его личность предварительно уже установлено. Совместно с сотрудниками Национальной полиции продолжаются дальнейшие поисковые мероприятия.

Действия водителя подпадают под признаки правонарушения предусмотренного статьей 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

«В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, как в Черновицкой области 7 ноября около 20 контрабандистов напали на двух пограничников.