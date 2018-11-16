Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении экс-главе ГФС Продану

Специализированная антикоррупционная прокуратура составила сообщение о подозрении бывшему главе Государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану в незаконном обогащении.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook, передает УНН.

«15.11.2018 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлен и подписан письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили также и то, что его Продана дважды вызывали для проведения следственных действий, но на вызовы он не явился и не предоставил никаких документов, которые подтверждали бы причины, по которым он так и не прибыл.

В частности, Продана подозревают в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины по июль 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 миллионов гривен, за которые для его личного пользования приобретен ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств. Кроме того, по их данным, с целью сокрытия принадлежности действительного владельца регистрация права собственности осуществлялась в ближайших лицо. Среди приобретенных за указанный период объектов: две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6 миллионов 700 тысяч гривен; два дома в Турции стоимостью 78 миллионов гривен; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3 миллиона 400 тысяч гривен.

Также следствием проверяется его причастность к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Напомним, что Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.

Продан – близкий соратник премьер-министра Владимира Гройсмана. Бывший министр финансов Александр Данилюк говорил, что Продан – «полулегитимный и полностью управляемый руководитель».

Продана уволили после того, как в прокуратуре заявили о «грубых нарушениях» с его стороны. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. Продан заявлял, что за кражей контейнеров, стоящих 154 миллиона гривен, с Одесской таможни стоит высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры.

Также напомним, что Продан через Молдову под видом выезда на лечение уехал в Германию. Предположительно Продан экс-глава фискальной службы уехал, потому что СБУ взломала его переписку в мессенджере, где была бухгалтерия коррупции в фискальной службе.