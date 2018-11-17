Лидеров «красных кхмеров» осудили за геноцид в Камбодже – их второй раз приговорили к пожизненному заключению

Ближайшие соратники коммунистического диктатора Пол Пота получили высшую меру наказания.

Об этом сообщает «Лига.net».

92-летний Нуон Чеа и 87-летний Кхиеу Сампхан, которые в 1970-х годах были среди лидеров кровавого режима «красных кхмеров», на заседании специального суда Камбоджи в Пномпене признаны виновными в геноциде и приговорены к пожизненному заключению.

В 2014 году обоих уже приговаривали к пожизненному заключению за преступления против человечности на международном трибунале.

Радикальное коммунистическое движение «красных кхмеров» во главе с Пол Потом захватило власть в Кампучии (прежнее название Камбоджи) в 1975 году. Президентом страны тогда был Кхиеу Сампхан, а главный идеолог режима «Демократической Кампучии» Нуон Чеа в какие-то периоды подменял Пол Пота на посту главы правительства. Режим «красных кхмеров» правил в южноазиатской стране с 1975 по 1979 год. За это время от репрессий, голода, тяжелого труда и болезней погибли около 2,5 миллионов человек. Сегодняшний вердикт впервые в международной судебной практике признает события тех лет геноцидом.

Напомним, что в Иране казнили «султана монет», которого обвинили в подрыве экономики.