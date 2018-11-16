В Херсоне главу областной архитектурно-строительной инспекции задержали на взятке в 4,5 тысячи долларов

В Херсоне СБУ и Генпрокуратура задержали «на горячем» руководителя управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Херсонской области.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Сегодня ГПУ вместе с отделом «К» СБУ на горячем задержали руководителя ГАСК Херсонской области и его сообщников – главного инспектора и руководителя частного предприятия, которые требовали и получили 4,5 тысячи долларов за согласование документации», - сообщил Луценко.
Согласно сайту ГАСИ, управление ведомства в Херсонской области возглавляет Сергей Циклинский.
Напомним, что в Николаеве чиновник вымогал, чтобы в качестве взятки ему установили металлопластиковую дверь.