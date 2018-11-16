На Николаевщине отдали под суд 15-летнего подростка, который во дворе школы сломал челюсть сверстнику

В Николаевской области будут судить 15-летнего подростка за то, что он в школьном дворе во время ссоры со сверстником сломал последнему челюсть.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре Николаевской области.

Происшествие произошло еще в сентября во дворе школы в селе Агрономия Арбузинского района.

Ученик 10 класса во время ссоры с учеником 9 класса нанес ему около трех ударов рукой в ​​область нижней челюсти. Пострадавший в результате ударов получил телесные повреждения в виде двустороннего перелома нижней челюсти с разрывом слизистой оболочки полости рта.

Действия 15-летнего парня квалифицированы по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины, как причинение умышленного средней тяжести телесного повреждения, то есть умышленное повреждение, не опасное для жизни и не повлекшее последствий, но повлекшее длительное расстройство здоровья.

По результатам проведения досудебного расследования, процессуальный руководитель 8 ноября направил обвинительный акт на рассмотрение в Арбузинского районного суда.

За совершение преступления, предусмотренного статьей 122 УК Украины, законодателем определено уголовную ответственность в виде исправительных лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, как в Одессе, возле заброшенного детского сада, неподалеку от школы № 69 школьницы жестоко избили девочку и снимали это на видео.

