В Черкасской области 16-летняя девушка убила своего новорожденного ребенка

В Черкасской области 16-летняя девушка у себя в доме родила ребенка и убила его.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

«16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался», - сообщили в прокуратуре.

Девушке сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 117 («Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка») Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Девушке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, что в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка.