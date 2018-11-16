Апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом парня, сломавшего челюсть николаевскому патрульному

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток для 19-летнего парня, который ударом ноги сломал патрульному челюсть.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо. 19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

Позже суд отправил подозреваемого Иванова под домашний арест с 22:00 до 6:00. На это решение адвокат подала апелляционную жалобу. Защитник просила суд применить к подозреваемому менее строгую меру пресечения в виде личного обязательства.

Адвокат отметила, что риск скрываться от органов досудебного расследования недоказанный. Также, она указала, что подозреваемый принес свои извинения пострадавшему общедоступным способом, не уклоняется от выполнения своих обязанностей и добавила, что он учится в Одессе и ему необходимо посещать занятия.

Прокурор в свою очередь возражал против удовлетворения апелляционной жалобы и просил суд оставить решение следственного судьи без изменений.

Он отметил, что график домашнего ареста выбран с учетом того, что подозреваемый учится в другом городе. Также он опроверг слова адвоката и сообщил, что ни подозреваемый, ни его адвокат официально к потерпевшему не обращались. Подозреваемый не возмещал пострадавшему ущерб в связи с нахождением в больнице.

Напомним, что в мае 2018 года во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь. Только одному из задержанных граждан Грузии Ч. объявили о подозрении, в результате чего его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Остальным двоим гражданам Грузии прокуратура Николаевской области якобы отказалась сообщать о подозрении, ссылаясь на то, что полицейские задержали их не в момент совершения преступления, а во время погони за ними.

В итоге оперативники уголовного розыска были вынуждены отпустить задержанных из Заводского райотдела, в том числе и того, который ударил сотрудника полиции при попытке сбежать, и впоследствии был ранен из травматического оружия.