Николаевец через две недели снова сообщил в полицию о «заминировании» 16 многоэтажек

В Николаеве полиция задержала 33-летнего мужчину, который 1 и 14 ноября заявлял о якобы заминировании 16 многоэтажек в Заводском районе, в том числе и своего дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Первый случай произошел 1 ноября, тогда из-за сообщения пьяного мужчины службам экстренного вызова пришлось работать всю ночь, чтобы убедиться, что людям действительно ничего не угрожает. Телефонного террориста доставили в отдел полиции и он объяснил, что предоставил ложную информацию. До этого он также сообщал о ложном заминировании домов.

14 ноября мужчина позвонил в полицию снова, чтобы сообщить об очередном «заминировании». Полицейские оперативно задержали его, он ожидает избрания меры пресечения. Сейчас действия николаевца квалифицированы как повторное заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Продолжается расследование, в ходе которого будет проводиться экспертиза относительно дееспособности задержанного.