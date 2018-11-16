В Николаеве задержали рецидивиста – он был под домашним арестом за грабежи и пошел на новое преступление

В Николаеве полиция задержала 39-летнего подозреваемого в ряде грабежей и краж.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам 40-летнего пострадавшего, 15 ноября преступник напал на него с ножом в его же квартире по проспекту Центральному. Мужчина наглядно знал его, поэтому и впустил в свой дом. Попав в дом, грабитель схватил нож и потребовал деньги. Затем, поискав по квартире, грабитель забрал 60 тысяч гривен, которые принадлежали отцу пострадавшего.

Оказалось, что задержанный находился под домашним арестом за совершение ряда ограблений пенсионеров, краж и мошенничество и продолжал свою преступную деятельность. Отобранные у пострадавшего деньги, как уверяет задержанный, он успел потратить.

Подозреваемый ранее уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. В марте текущего года он только освободился из мест лишения свободы и сразу же взялся за старое. В октябре одной из его жертв стала 69-летняя пенсионерка, на которую он напал вечером у дома на Бугском бульваре. Толкнув женщину, грабитель вырвал у нее сумку с мобильным телефоном, документами и 500 гривнами, которые тот же вечер потратил на спиртное. Вскоре он аналогичным образом ограбил еще трех прохожих, преимущественно пожилых людей. Также установлена ​​причастность злоумышленника к совершению ряда краж. К примеру, он проник в жилищно-коммунальное предприятие, откуда украл электроинструменты.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Николаеве суд дал 4 года тюрьмы молодому зятю депутата за разбойное нападение на трех горожан за час.