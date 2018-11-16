Дело о нападении депутата райсовета на николаевского журналиста передали в суд

Владимир Войченко В Николаеве прокуратура 14 ноября направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Новоодесского районного совета, который подозревается в совершении хулиганских действий и нападении на журналиста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что речь идет о депутате Новоодесского райсовета от партии «Укроп» Владимире Войченко и редакторе сайта «Мой город» Николае Попове. 8 сентября в одном из кафе в районе яхт-клуба между депутатом и журналистом произошел конфликт, который сопровождался нарушением общественного порядка, нецензурной бранью и побоями. В результате конфликта журналисту нанесли телесные повреждения. Войченко также обратился в полицию с заявлением, что его избили.

Депутата обвиняют по частям 1-2 статьи 345-1 («Угроза или насилие в отношении журналиста») и части 2 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.