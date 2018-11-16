На Николаевщине парень ударил по голове девушку, не ответившую ему взаимностью – на него открыли уголовное дело

В Кривоозерском районе Николаевской области 17-летний парень дважды ударил по голове 16-летнюю девушку. За это на него открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

Днем 22 октября, находясь рядом с одним из магазинов в центре поселка, парень встретил знакомую девушку. Из-за неприязненных отношений между подростками, возникших из-за давнего отказа девушки ответить взаимностью на чувства молодого человека, произошла ссора. В ходе нее парень нанес девушке два удара кулаком в голову. У девушки диагностировали кровоподтек и отек левой височной области, которые согласно заключению эксперта относятся к категории легких телесных повреждений.

12 ноября парню сообщили о подозрении в нанесении легких телесных повреждений. Ему грозят исправительные работы на срок до одного года.

Напомним, что в Николаеве девушка на почве ревности ранила парня ножом.