В Ирпене у инкассаторов «ПриватБанка» украли 1,8 миллионов гривен – злоумышленников объявили в розыск

В субботу, 17 ноября, в центре Ирпеня неизвестные напали на машину инкассаторов, похитили около двух миллионов гривен и скрылись.

Об этом сообщает издание «Информатор».

Злоумышленников объявили в розыск. Служба безопасности ПриватБанка, средства которого были похищены, объявила, вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен за помощь в поимке грабителей.

Известно, что ЧП случилось около 9:00 во время инкассации. Водителю инкассаторской машины злоумышленники нанесли телесные повреждения, а также угрожали оружием. В результате неизвестные отобрали у служащих 1 миллион 800 тысяч гривен. После этого на украденной машине преступники скрылись.

План «Перехват» был введен уже в 9:30. Около 11:00 удалось обнаружить автомобиль, на котором до этого передвигались нападавшие. Это черный кроссовер «Honda CR-V» с номерами АА 0448 ТА.

Отмечается, что похитители забрали не наличные деньги, а специальные кассеты для банкоматов на указанную сумму, что значительно снижает шансы преступников воспользоваться похищенными деньгами и скрыться.

Напомним, что три офицера одесской полиции провернули аферу, ограбив автомобиль инкассаторов на 120 тысяч долларов.