На Харьковщине мужчина на почве ревности чуть не забил до смерти монтировкой жену и ее подругу

В Харьковской области полиция задержала 54-летнего мужчину, который едва не убил свою жену и ее подругу из ревности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Полицейские установили, что по месту жительства 66-летней жительницы пгт Слобожанское во время совместного распития спиртного мужчина из-за ревности поссорился со своей 43-летней женой. Потом дома взял металлическую монтировку, вернулся в квартиру, где находились женщины, и избил их металлическим предметом.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п.1 ч. 2 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Николаеве ночью 3 ноября возле магазина на проспекте Центральном 22-летняя девушка ранила ножом 28-летнего парня.