На белорруско-украинской границе автомобиль наехал на пограничника и скрылся

Иллюстрация из интернета На белорусско-украинской границе мужчина на «Mitsubishi» наехал на пограничника.

Об этом сообщают в Госпогранслужбе Украины.

В пятницу, 16 ноября, водитель внедорожника «Mitsubishi» проигнорировал законное требование правоохранителей остановиться и совершил на них наезд. В результате наезда один пограничник получил травму голени и пальцев правой ноги.

После осуществления предупредительного выстрела вверх, этот автомобиль развернулся и направился в тыл участка, в направлении населенного пункта Кортелесы Ратновского района на Волыни. Чтобы остановить внедорожник военнослужащий наряда применил оружие по колесам машины, но нарушителю удалось скрыться.

О произошедшем проинформировали Национальную полицию, СБУ, прокуратуру, военную контрразведку, а также внутреннюю и собственную безопасность Госпогранслужбы. В Ратновский отдел полиции в Волынской области направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовно кодекса Украины.

Сейчас автомобиль и вероятно другие лица, причастные к этому правонарушению, разыскивают.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье контрабандисты на автомобиле сбили пограничника – офицер погранслужбы в коме.