В больнице скончался пограничник, которого сбили автомобилем контрабандисты

В субботу, 17 ноября, в больнице скончался начальник отдела пограничной службы «Деловое» майор Вадим Березенский, которого накануне автомобилем сбили контрабандисты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

«От полученных травм в больнице, не приходя в сознание, скончался начальник отдела пограничной службы «Деловое» майор Вадим Березенский. Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера. Он был настоящим образцом добросовестного выполнения своего профессионального долга», – написал Цигикал.

Также он добавил, что злоумышленник, который совершил «этот бессмысленный и жестокий поступок – наезд на пограничника», уже задержан и находится в полиции.

«Надеемся, что правосудие будет строгим и справедливым. Но сегодня мы потеряли офицера, родители сына, а дети – отца... Покойся с миром...», – добавил глава Госпогранслужбы.

Напомним, в пятницу, 16 ноября, в Закарпатской области контрабандисты на автомобиле с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника отдела «Деловое» Мукачевского отряда. Военнослужащий после происшествия находился в коме.