Николаевского хакера оштрафовали на ₴12 тысяч за вирус для кражи информации с компьютеров

В Николаеве суд утвердил договор о признании виновности, заключенный между прокурором и обвиняемым в распространении компьютерного вируса, и согласно этому документу назначил последнему наказание в виде штрафа на почти 12 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального районного суда Николаева.

Как известно, в декабре киберполиция разоблачила 28-летнего жителя Николаева, который осуществлял несанкционированное вмешательство в работу персональных компьютеров пользователей.

Полицейские во время проведения досудебного расследования установили, что вредоносное программное обеспечение злоумышленник распространял под видом файла «Amazon.exe». Хакер атаковал на веб-ресурсы сети Интернет с целью получения доступа к удаленному рабочему столу и осуществления DDoS-атак.

После получения доступа к компьютеру жертвы, злоумышленник продавал его за деньги на хакерских форумах.

Согласно материалам, николаевец еще в декабре 2017 года разместил вредоносную компьютерную программу на облачном хранилище «MEGA.nz» и предоставил свободный доступ к ней неопределенному кругу лиц.

Таким образом, своими умышленными и противоправными действиями обвиняемый совершил уголовное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Украины, а именно распространение вредоносных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем , компьютерных сетей.

В ходе следствия прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности. Согласно документу, обвиняемый полностью признал свою виновность в инкриминируемом преступлении, а также стороны согласовали, что при утверждении соглашения обвиняемому будет назначено наказание в виде штрафа в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 11 тысяч 900 гривен.

В итоге судья утвердил это соглашение и назначил оговоренное наказание в виде штрафа. Также суд взыскал с него более 2 тысяч гривен за оплату компьютерной экспертизы во время расследования.

Напомним, как на Николаевщине хакер подключился к компьютеру владельца терминала самообслуживания и за месяц незаметно вывел 200 тысяч гривен.