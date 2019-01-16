От 500 до 10 тысяч долларов за ночь: Полиция в Киеве задержала сутенера, который «продавал» девушек иностранцам

Оперативники задержали мужчину, который находился в государственном розыске по всей Украине за сутенерство.

Об этом сообщают в пресс-службе Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины.

Сообщается, что мужчина размещал объявления с описанием девушек, их стоимости и клиентов в мессенджерах «WhatsApp» и «Telegram». Каждая девушка стоила от 500 до 10 тысяч долларов, в зависимости от обеспеченности клиента. Сама клиентура у сутенера, судя по перепискам, была по всему миру – девушкам предлагали «поработать» в Швейцарии, Турции, Италии, России, Дубаях и в других странах. Объявления в закрытых чатах в «WhatsApp» и «Telegram» размещали как сутенеры, так и сами девушки. «Работницы» описывали себя подробно, вплоть до знака зодиака. Некоторых «рекламировали» их знакомые, отмечая, что с этой девушкой можно «покурить или понюхать», потому что она «любит веселье в постели».

Сутенеры выбирали девушек исключительно модельной и привлекательной внешности. Среди клиентов, судя по объявлениям, были и те, кто входит в пятерку Forbes. После оказания интимных услуг клиенту девушка должна отдавать около 30% организатору данного бизнеса.

В 2018 году работники Департамента и Святошинского УП ГУНП в Киеве провели санкционированные обыски по адресу проживания и предоставления сексуальных услуг в ходе которых были изъяты вещественные доказательства преступной деятельности фигуранта. 15 января сутенер был задержан в порядке статьи 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Напомним, в Николаеве полиция разоблачили преступную деятельность администратора гостинично-банного комплекса, которая за денежное вознаграждение устраивала мужчинам развлечения с девушками легкого поведения.