Прокуратура подала апелляцию на решение суда, которым оправдали обвиняемого во взяточничестве экс-начальника Николаевского облавтодора

Вячеслав Шуличенко Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Заводского районного суда Николаева, которым оправдали бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко, которого обвиняли в вымогательстве взятки с подрядчика.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Николаевского апелляционного суда.

Как известно, согласно данным следствия, Вячеслав Шуличенко, только-только вступив в должность начальника «Николаевского облавтодора» летом 2016 года, требовал от фирмы-подрядчика, выполнявшей ремонт одной из дорог в Николаевской области, 400 тысяч гривен в качестве «отката» за предоставленную возможность работать на бюджетном подряде. 23 ноября Заводский районный суд Николаева оправдал Шуличенко, а также отметил, что действия правоохранителей – провокация взятки. Также оказалось, что заявление на экс-начальника облавтодора подали в полицию еще за 19 дней до его назначения на должность.

«Открыть апелляционное производство по апелляционной жалобе прокурора Николаевской области Конищука М.В. на приговор Заводского районного суда г. Николаева от 23 ноября 2018 года», – постановил судья апелляционной инстанции Владимир Гулый.

Об этом решении суда должны уведомить оправданного Вячеслава Шуличенко и его адвокатов, предоставить им копию жалобы прокурора. Они должны подать свои возражения в апелляционный суд до 18 января.

Напомним, в 2016 году судья Заводского районного суда Николаева Виктор Андрощук оправдал бывшего николаевского депутата-«регионала» Брека, обвиняемого в получении 2 тысяч долларов взятки. После чего Апелляционный суд Николаевской области 22 июня 2017 года отклонил жалобу прокурора на оправдательный приговор. А через время Брек отсудил у государства 316 тысяч гривен за обвинение во взяточничестве.

Похожая ситуация была и с депутатом Николаевского горсовета Сергеем Жайворонком, которого задержали при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за содействие местному предпринимателю в выделении городским советом земельного участка под установку торгового павильона еще 2 июля 2014 года. Рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года.

За это время Сергей Жайворонок, который не признал в суде свою вину и не хотел говорить о взятке с журналистами, успел переизбраться в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок»: несмотря на статус подсудимого в коррупционном деле, он получил более 30% голосов избирателей. В итоге глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка. Жайворонок отсудил 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры.