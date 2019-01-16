В США обвинили хакеров из Украины во взломе базы Комиссии по ценным бумагам и биржам

27-летний киевлянин Александр Еременко, Артем Радченко и еще 9 человек обвинены в США во взломе корпоративной базы Edgar Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Об этом сообщает «InfoResist» со ссылкой на «Reuters».

О этом взломе было сообщено в сентябре 2017 года.

Известно, что Еременко и другие злоумышленники получили доступ к 157 материалам финансового характера.

Следствие уверено, что хакеры поделились выкраденными данными с сетью участников биржевой торговли. В результате игроки на бирже незаконно получили доход в размере более 4,14 миллиона долларов. Использование данной информации продолжалось с мая по октябрь 2016 года.

В обвинительном акте Еременко и Радченко − 16 пунктов.

Напомним, хакеры заполучили данные более 257 тысяч пользователей Facebook, в том числе и из Украины – подозревают «русский след».